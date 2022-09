FDA genehmigt $3M Gentherapie von bluebird bio für seltene neurologische Störung bei Jungen: Was Investoren wissen sollten

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

Das Biotechnologieunternehmen bluebird bio, Inc. (NASDAQ:BLUE) gab am späten Freitag bekannt, dass die Food and Drug Administration seine Gentherapie für eine seltene neurodegenerative Erkrankung zugelassen hat. Was geschah: Die FDA erteilte eine beschleunigte Zulassung für Skysona, auch bekannt als eli-cel, zur Verlangsamung des Fortschreitens neurologischer Funktionsstörungen bei Jungen im Alter von 4 bis 17 Jahren mit früher, aktiver zerebraler Adrenoleukodystrophie… Hier weiterlesen