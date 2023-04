FCR Immobilien Aktie: Was steckt hinter der Kursveränderung?

Die Beurteilung eines Wertpapiers hinsichtlich einer Überkauft- oder Überverkauft-Situation erfolgt durch die Betrachtung von Auf- und Abwärtsbewegungen im Vergleich. Daraus ergibt sich der Relative Strength Index (RSI), ein beliebter Indikator in der technischen Analyse am Finanzmarkt. FCR Immobilien wird anhand des kurzfristigen RSI von 7 Tagen sowie des etwas längerfristigen RSI von 25 Tagen bewertet. Aktuell liegt der 7-Tage-RSI bei 60,54 Punkten und somit neutral positioniert. Die FCR Immobilien-Aktie ist weder überkauft noch überverkauft, was die “Neutral” Einstufung bestätigt. Der langfristige RSI (RSI25) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier hier weder über- noch unterbewertet ist.