FCR Immobilien Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der FCR Immobilien-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,59 EUR, während der aktuelle Kurs bei 12,7 EUR liegt, was eine Abweichung von +0,87 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,97 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +15,77 Prozent liegt. Dadurch ergibt sich in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für FCR Immobilien zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass FCR Immobilien überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Die Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Einschätzung der FCR Immobilien-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht.