FCR Immobilien Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten zwei Wochen wurde die Fcr Immobilien von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies ist dann der Fall, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Fcr Immobilien positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 8 Punkte, was bedeutet, dass Fcr Immobilien momentan als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 24,86 eine Überverkaufssituation an. Daher erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,66 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,27 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 10,69 EUR, was einer Abweichung von +23,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.