FB Financial Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten zwölf Monaten hat die Fb-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten. Von diesen Bewertungen waren 0 als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Fb-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was dazu führt, dass Fb in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating erhält.

Das Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien geben Aufschluss darüber. In Bezug auf Fb wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt sich eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse der Fb-Aktie liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 35,74 USD weicht somit um +11,55 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (37,94 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,8 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Fb-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fb 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.