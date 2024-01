FB Financial Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Fb zeigt, dass die Diskussionsaktivität im Netz in den letzten Monaten eher schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln jedoch eine überwiegend positive Stimmung wider. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Fb wird also bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Fb im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Fb-Aktie sind keine als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating. Auch aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Insgesamt erhält Fb also von den Analysten ein "Gut"-Rating.