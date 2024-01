FB Financial Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Fb-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

In der technischen Analyse hat die 200-Tage-Linie (GD200) der Fb-Aktie einen Wert von 31,09 USD. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 39,32 USD liegt und einen Abstand von +26,47 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 35,26 USD, was einer Differenz von +11,51 Prozent entspricht. Auch dies signalisiert eine positive Entwicklung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Fb in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer positiven Bewertung, ebenso wie die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen.

Die Dividendenrendite der Fb-Aktie beträgt 1,55 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 137,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fb-Aktie in der Analyse eine positive Beurteilung erhält, basierend auf den technischen und Stimmungsindikatoren.