FBS startet Aktion Ultimate Trading Birthday

Singapur (ots/PRNewswire) -FBS, ein Online-Forex-Broker, feiert sein 14. Jubiläum mit der Aktion FBS Ultimate Trading Birthday (https://fbs.com/landing/14years/?utm_source=cision&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=promofbs14). Die Aktion läuft vom 9. Februar bis zum 9. März. Die Veranstaltung ist im persönlichen Web-Bereich, in der FBS Personal Area App oder in der FBS Trader App verfügbar.Ein garantierter Preis für jeden HändlerDer Broker lädt jeden Kunden ein, an der Feier mit Geschenken für jeden Teilnehmer teilzunehmen. Um eine garantierte Belohnung zu erhalten, müssen die Teilnehmer fünf Trading Tickets sammeln – ein Ticket pro gehandeltem Lot. Wenn fünf Trading Tickets gesammelt wurden, können Händler sich ein Geschenk ihrer Wahl aussuchen – Bargeldprämien, VIP-Analysen oder eine persönliche Beratung mit einem Finanzanalysten von FBS.Da die Aktion FBS Ultimate Trading Birthday darauf abzielt, die Gemeinschaft von mehr als 27 Millionen FBS-Händlern zu feiern, erhält jeder Teilnehmer die Chance, noch etwas mehr zu erhalten.Preise für Gewinner der VerlosungHändler, die am FBS Ultimate Trading Birthday teilnehmen, versuchen ihr Glück bei einer Verlosung um die besten Preise. Je mehr Tickets Teilnehmer sammeln, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Der Hauptpreis der Verlosung ist ein Mercedes-Benz CLA-Klasse.Die Gewinner der Verlosung werden am 17. März 2023 um 13:00 Uhr GMT+2 live nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Ergebnisse werden auf der Website von FBS veröffentlicht.FBS ist eine internationale Marke, die in mehr als 150 Ländern vertreten ist. Unabhängige Unternehmen, die unter der Marke FBS vereint sind, bieten ihren Kunden Möglichkeiten zum Handel mit Margin FX und CFDs.FBS Markets Inc. – Lizenz IFSC/000102/310Trade Stone Ltd. – CySEC Lizenznummer 331/17, FCA temporäre Genehmigung 808276Intelligent Financial Markets Pty Ltd. – ASIC Lizenznummer 426359Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1996728/FBS_Birthday_Promo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fbs-startet-aktion-ultimate-trading-birthday-301742553.htmlPressekontakt:Anastasia Demidova a.demidova@fbs.com +381 654484942Original-Content von: FBS, übermittelt durch news aktuell