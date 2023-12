FBR Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Fbr auf Plattformen der sozialen Medien weisen derzeit auf überwiegend negative Meinungen hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, was die Redaktion zu dem Schluss bringt, das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen. Die Anlegerstimmung wird demnach als "Schlecht" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 4,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fbr-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fbr liegt bei 18,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fbr aktuell bei 0,03 AUD, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,028 AUD und hat damit einen Abstand von -6,67 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt hingegen eine aktuelle Differenz von +40 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".