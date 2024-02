FBR Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "FBR":

Die Fbr-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was einer negativen Differenz von -4,59% zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Fbr als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Kommunikation rund um die Fbr-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Fbr-Aktie derzeit 5% über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fbr liegt bei 37,5, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation. Insgesamt erhält die Fbr-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".