FBA SELLER CON 2022 angekündigt: Event zum Thema Amazon FBA

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Berlin (ots) -Die Ecommerce.de Consulting GmbH und FBA Unstoppable laden zur FBA SELLER CON 2022 im Steigenberger Hotel in Frankfurt am Main ein, wie der Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer bekannt gab. In einer Kombination aus Seminar und Workshop erfahren die 500 Teilnehmer, wie man sich mit Amazon FBA erfolgreich selbstständig macht. Tickets für die am 13. und 14. August stattfindende Veranstaltung sind erhältlich unter: https://ecommerce.de/ticketsGeschäftsführer Nicklas Spelmeyer: "Ich habe in nur zwei Jahren mehr als 630 erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen aufgebaut. Nun möchte ich meine Erfahrungen mit angehenden Onlinehändlern teilen. Durch das Event will ich durch einen direkten Austausch vor Ort noch mehr Menschen für das Geschäftsmodell Amazon FBA begeistern und ihnen die nötigen Insights geben, um schon von Beginn an die gröbsten Fehler vermeiden zu können. Für uns bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen."Die Teilnehmer des Events erfahren in informativen Vorträgen unter anderem, welche Produkte sie verkaufen sollten, wie sie Lieferanten finden und wie sie Neukunden gewinnen. Auch Themen wie das unternehmerische Mindset und zielgerichtete Strategien für den Aufbau eines Unternehmens werden dabei behandelt. Zudem stellen sich diverse Netzwerkpartner vor und die Besucher erhalten Gelegenheit für einen regen Austausch untereinander."Bei der SELLER CON 2022 handelt es sich um die größte deutsche Veranstaltung zum Thema Amazon FBA. Wir wollen auch künftig Gastgeber derartiger Events sein und dadurch Kontakte unter allen Branchenteilnehmern knüpfen. So ist es unser Ziel, in den kommenden Jahren die größte Unternehmer-Community Deutschlands im E-Commerce aufzubauen", erklärt Nicklas Spelmeyer.Über Nicklas Spelmeyer:Nicklas Spelmeyer ist seit drei Jahren auf der Plattform Amazon erfolgreich als Verkäufer und berät mit seinem Team inzwischen über 600 Kunden dabei, ihre Amazon-Präsenz zu optimieren. Sein Fokus liegt auf Marketing und Verkaufspsychologie. Spelmeyer ist außerdem Autor eines viel gelobten Fachbuches über Amazon-Shops und seit längerer Zeit auch bei YouTube aktiv. Er sitzt mit seinem rund 30-köpfigen Team in Berlin. Weitere Informationen unter: ecommerce.dePressekontakt:Ecommerce.de Consulting GmbHGeschäftsführer: Nicklas SpelmeyerE-Mail: office@fbaunstoppable.dePressesprecher:Ruben Schäferredaktion@dfcverlag.deOriginal-Content von: Ecommerce.de Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell