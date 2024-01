FAT Brands Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fat Brands von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Deshalb wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,09 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Fat Brands damit 16,71 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 36,83 Prozent, wobei Fat Brands aktuell 9,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Fat Brands. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht ebenfalls im grünen Bereich, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fat Brands wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fat Brands aktuell bei 6,52 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,25 USD aus dem Handel und damit einen Abstand von -4,14 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt einen aktuellen Niveau von 6,11 USD, was 2,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund demnach "Neutral".