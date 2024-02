FAR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb die Bewertung als "Neutral" erfolgt. Ebenso gab es keine wesentliche Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils neutral, mit gelegentlichen negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Far-Aktie bei 37,5 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Far-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine negative Bewertung, während die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Far-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf Sentiment, Buzz und technischer Analyse.