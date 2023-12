FAR Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Far Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Far, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Far beträgt aktuell 42,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Hingegen ist der 25-Tage-RSI überkauft, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" bewertet wird.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Far-Aktie beträgt 0,61 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,42 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Far-Aktie führt.

In den letzten Wochen konnte bei Far keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, wodurch die Bewertung in diesem Punkt "Neutral" ausfällt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich für Far daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.