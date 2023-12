FANUC Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Fanuc verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, so dass die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fanuc derzeit bei 5552,34 JPY liegt. Da der Aktienkurs bei 4111 JPY liegt, ergibt sich ein Abstand von -25,96 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 3950,04 JPY erreicht, was einer Differenz von +4,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fanuc mit einem Wert von 24,19 deutlich über dem Branchenmittel von 22,69 liegt, was zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fanuc-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 51) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 37,6). Somit wird die Aktie auch auf Basis der RSIs als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale Bewertung für die Fanuc-Aktie.