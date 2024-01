FANUC Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

In den letzten Wochen wurde ein Anstieg positiver Kommentare über Fanuc in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Die gestiegene Intensität der Beiträge über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Fanuc derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fanuc-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,13) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Fanuc nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Fanuc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,99 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 30,99 Prozent gestiegen sind, zeigt sich eine Underperformance von -29 Prozent für Fanuc. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 26,59 Prozent erzielte, liegt Fanuc 24,6 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Neutral"-Rating, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 (4230,2 JPY) als auch über dem GD50 (4025,06 JPY) verläuft. Dies entspricht einer Abweichung von +1,82 Prozent bzw. +7 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Fanuc, wobei die positive Stimmung in den sozialen Medien und die technische Analyse zu einer "Gut"-Bewertung führen, während die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führt.