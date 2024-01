FANUC Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Die technische Analyse der Fanuc-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4090 JPY um 9,35 Prozent unter dem GD200 (4511,62 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 3997,8 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fanuc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt auch ein "Neutral"-Signal für die Aktie der Fanuc. Der RSI7 beträgt 69,94 und der RSI25 liegt bei 50,29, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In fundamentalen Analysen wird die Fanuc-Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,08 insgesamt 12 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 23,23 beträgt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Fanuc, jedoch hat sich dies in den letzten ein, zwei Tagen geändert, und es überwiegen nun die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Fanuc-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der technischen, fundamentalen und Anleger-Sentiment-Analyse.