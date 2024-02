FANUC Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Fanuc-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 48,05, was bedeutet, dass Fanuc weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Fanuc damit ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis erscheint die Aktie von Fanuc im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) überbewertet zu sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 26,08, was einen Abstand von 7 Prozent zum Branchen-KGV von 24,28 bedeutet. Daher resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Fanuc-Aktie mit 1,99 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 34,63 Prozent. Auch hier liegt Fanuc mit 32,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen für Fanuc. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Fanuc.