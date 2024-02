FANUC Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Der Aktienkurs von Fanuc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 34,21 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fanuc im Branchenvergleich eine Underperformance von -32,22 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 28,55 Prozent, wobei Fanuc 26,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Fanuc zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Rate der Stimmungsänderung für Fanuc weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Fanuc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 für Fanuc bei 31,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei auch hier die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält das Fanuc-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fanuc darauf hin, dass die Aktie auf Basis der heutigen Notierungen um 18 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Diese Kennzahl signalisiert daher eine Unterbewertung, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.