FANUC Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Maschinenbaukonzern Fanuc hat in Bezug auf die Dividendenrendite momentan einen Wert von 0 Prozent, welcher niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur eine schwache Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Fanuc also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.

In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Fanuc-Aktie veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt hauptsächlich mit positiven Themen rund um Fanuc, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Fanuc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 28,5 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,51 Prozent im Branchenvergleich für Fanuc. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt Fanuc mit einer Unterperformance von 22,08 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.