FANUC Aktie: Chancenlos!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Fanuc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messung kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Fanuc-Aktie derzeit 2,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Distanz von -9,35 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fanuc mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,91 %) deutlich niedriger. Daher wird die Einstufung in diesem Bereich als "Schlecht" vorgenommen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Dies führt insgesamt zu einer Einschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".