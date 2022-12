FAMECCANICA (ANGELINI INDUSTRIES) IST EIN PIONIER IN DER INDUSTRIALISIERUNG DER HERSTELLUNG VON VOLLSTÄNDIG NACHHALTIGEN VERPACKUNGEN FÜR EINWEG-WASCHMITTEL

San Giovanni Teatino, Italien (ots/PRNewswire) -So entstand Greenpackt (http://greenpackt.fameccanica.com/), das neue integrierte und patentierte System, das 100 % recycelbare Materialien verwendet, wodurch die Verpackungsindustrie immer grüner wird. Es ist eine Technologie, die potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt hat, die der Menge an Sauerstoff entspricht, die jedes Jahr von 4 Millionen jungen Bäumen erzeugt wird, oder dem jährlichen Energiebedarf von fast 70.000 italienischen Familien.Fameccanica (http://fameccanica.com/) ist eine internationale Gruppe, die sich auf Fabrikautomatisierung spezialisiert hat und führend im Bereich Einweg-Hygieneprodukte ist, mit mehr als 700 Mitarbeitern, drei Betriebsbüros in Italien, China und Nordamerika und einem Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Das Unternehmen startet das Projekt Greenpackt, das Technologie und Umwelt miteinander verbindet, um die Verpackungsindustrie zu 100 % nachhaltig zu gestalten.Seit Juni 2022 befindet sich Fameccanica zu 100 % im Besitz von Angelini Industries (http://angeliniindustries.com/), einer Industriegruppe, die rund 5.800 Mitarbeiter beschäftigt und in 21 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist, mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro, der in den Sektoren Gesundheit, Verbrauchsgüter, Industrietechnologie, Parfümerie, Dermo-Kosmetik und Wein erwirtschaftet wird.Dank eines engagierten Teams hochspezialisierter Mechatronik-Ingenieure hat Fameccanica nach zwei Jahren harter Arbeit das Greenpack-Projekt ins Leben gerufen. Das Projekt industrialisiert und automatisiert die Produktion nachhaltiger Verpackungen für einzeldosierte Reinigungsmittel und arbeitet gleichzeitig an Maschinen und Verpackungen.Fameccanica hat zwei Maschinen für die Markteinführung von Greenpackt entwickelt:- eine für die Herstellung von Schachteln aus einem bereits zugeschnittenen Kartonbogen;- die andere zur Herstellung von Standbeuteln mit Reißverschluss, die aus Papier mit wasserlöslichen (für die Umwelt unschädlichen) Polymeren oder aus Papier mit kompostierbaren Biopolymeren bestehen.Beide Verpackungen verfügen über kompakte Abmessungen, bieten hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit und verfügen über ein „kindersicheres" Öffnungssystem mit einem sicheren Verschlussmechanismus, der dem Aise-Standard entspricht.„Heute positionieren wir uns mit Greenpackt als Wegbereiter bei der Vorlage eines patentierten Systems, einer integrierten Lösung für Maschinenprodukte, die die gesamte Lieferkette von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Verarbeitung umfasst", sagte Alessandro Bulfon, CEO von Fameccanica. „Greenpackt öffnet den Weg für die Zukunft eines strategischen, noch unbemannten Marktes, der ökologischere, ethischere und nachhaltige Möglichkeiten bietet. Dank unseres technologischen Know-hows konnten wir auf eine wichtige Marktnachfrage reagieren, was durch die Verhandlungen bestätigt wurde, die bereits mit den großen italienischen und internationalen Akteuren stattgefunden haben."Fameccanica hat sich das Ziel gesetzt, auf die bedeutenden Forderungen der Verbraucher nach einer nachhaltigen Verpackung zu reagieren, und hat mit Greenpackt eine Lösung auf der Grundlage eines einfachen, grünen Materials – wie etwa recycelter Pappe – entwickelt, das ähnlich funktioniert wie herkömmliche homologe Verpackungen, aber mit sehr geringen ökologischen Auswirkungen.Während der Kohlenstoff-Fußabdruck einer herkömmlichen PP- Verpackung (mit 15 Einzeldosierungen zu 57 g) auf 178,6 g CO2eq geschätzt wird, liegt er bei einer Greenpackt-Verpackung (mit 20 Einzeldodosierungen, zu 58,7 g) bei 83,4 g CO2eq, 53 % weniger. Das bedeutet, dass die Ersetzung jedes neuen traditionell produzierten Kartons durch einen aus dem Greenpackt-Projekt eine Menge Sauerstoff erzeugen würde, die der Menge von 4 Millionen jungen Bäumen entspricht, die jedes Jahr gepflanzt werden, oder dem jährlichen Energiebedarf von fast 70.000 italienischen Familien.Die Entscheidung, für Greenpack recycelbare oder biologisch abbaubare Materialien zu verwenden, entspringt dem Wunsch, einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung der Kunststoffverschmutzung zu leisten: Derzeit werden nur 9 % des weltweit hergestellten Kunststoffs recycelt (Quelle OECD (https://www.oecd.org/newsroom/plastic-pollution-is-growing-relentlessly-as-waste-management-and-recycling-fall-short.htm)), während mindestens 22 % die Land- und Meeresumwelt durch die Verschmutzung ihrer Ressourcen verschmutzen und jedes Jahr bis zu 12 Millionen Tonnen Plastik ins Meer geschüttet werden (Quelle iucn.org (https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-001-En.pdf)). Einzeldosis-Packungen haben eine jährliche Auswirkung von 416 Millionen Einheiten (31.200 Tonnen) und eine Umweltbelastung von etwa 97.000 Tonnen CO2-Äquivalent.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1961455/Fameccanica_Greenpackt.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1961456/Fameccanica_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fameccanica-angelini-industries-ist-ein-pionier-in-der-industrialisierung-der-herstellung-von-vollstandig-nachhaltigen-verpackungen-fur-einweg-waschmittel-301694601.htmlPressekontakt:SEC Newgate Italia,Angelini Industries: Daniele Pinosa - daniele.pinosa@secnewgate.it - (+39)3357233872; Daniele Murgia - daniele.murgia@secnewgate.it - (+39 338 4330031 | Fameccanica: Teresa Baroni - teresa.baroni@secnewgate.it - (+39)3407608713; Martina Basile - martina.basile@secnewgate.it - (+39) 338 9034914 | Angelini Technologies: Anna Pia Chiarandini - Head of Global Communication - annapia.chiarandini@angelinitechnologies.comOriginal-Content von: Fameccanica (Angelini Industries), übermittelt durch news aktuell