FAA verschärft Überwachung: Intensivierte Kontrolle bei Boeing

Nach einem Vorfall mit einer Boeing-Maschine, bei dem während des Fluges ein Teil des Rumpfes abbrach, verschärft die US-Luftfahrtbehörde FAA ihre Aufsicht über den Flugzeughersteller.

Nachdem bei einem Flug einer Boeing-Maschine ein Rumpfteil in der Luft abgebrochen war, hat die US-Luftfahrtbehörde FAA angekündigt, die Aufsicht bei dem Flugzeughersteller zu verschärfen. Die Produktion des betroffenen Typs 737-8 Max und auch die Zulieferer werden einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen.

Zudem will die Behörde potenzielle Sicherheitsrisiken in der Arbeitsaufteilung untersuchen, wie sie am Freitag bekannt gab. Bereits am Vortag hatte die FAA offizielle Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet. Am Wochenende hatte die Behörde zudem die Anordnung erlassen, Flugzeuge des Typs Boeing 737-9 Max am Boden zu belassen und zu inspizieren.

Bei der fraglichen Modellvariante brach ein Bauteil aus, das eine nicht benötigte Türöffnung verschließt. Dies geschah kurz nach dem Start in der Steigphase eines Flugs von Alaska Airlines am vergangenen Freitag. Nach anschließenden Untersuchungen fanden sowohl Alaska als auch United Airlines bei weiteren Maschinen des Typs lockere Befestigungsteile an der gleichen Stelle.

Die Aufregung über den Vorfall war groß, doch Glück im Unglück hatte, dass die zwei Sitze direkt neben dem herausgebrochenen Rumpfteil zufällig unbesetzt waren. Insgesamt kamen die rund 170 Passagiere mit dem Schrecken davon, obwohl ein Loch im Rumpf klaffte.

Dennoch verwiesen Experten darauf, dass es sich um einen ernstzunehmenden Zwischenfall handelt. Boeing versicherte in den vergangenen Tagen mehrfach, transparent mit der Luftfahrtbehörde und der Unfallermittlungsbehörde NTSB zusammenzuarbeiten.

Die Aktie des Flugzeugherstellers verzeichnete bereits vorbörslich an der NYSE einen Verlust von 1,64 Prozent auf 218,96 US-Dollar. Ein deutliches Zeichen für das Misstrauen der Investoren gegenüber dem Unternehmen.

