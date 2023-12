F8 Enterprises Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktie der F wird derzeit unter Berücksichtigung der technischen Analyse als "schlecht" bewertet. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs von 0,089 HKD einen Abstand von -53,16 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 0,19 HKD hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,1 HKD ergibt sich eine Differenz von -11 Prozent, was ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die F-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Veränderungen hin, so dass auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der F liegt bei 30, was als "gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher als "gut" aus.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Aktie der F wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da das KGV von 13,76 insgesamt 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 11,74. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "schlecht".