F5 Networks Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktie F wurde von Analysten in den letzten 12 Monaten 3-mal mit "Gut" und 6-mal mit "Neutral" bewertet, während keine "Schlecht"-Bewertung vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 185,72 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von -8,4 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 170,13 USD. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie F von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Gut". Es wurden jedoch auch 3 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die F-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 161,67 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 185,72 USD liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 180,94 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die F-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie F in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,03 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -3,78 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +28,8 Prozent im Branchenvergleich für F. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie F mit einer Überperformance von 24,94 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.