F5 Networks Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt positiv über das Unternehmen F gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Genauer gesagt wurden 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von F aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, der bei 11546,47 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -11546,47 Prozent zur F-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die F-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 24,72 Prozent erzielt, was 16,46 Prozent über dem Durchschnitt von 8,25 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt -2,04 Prozent, was F um 26,76 Prozent übersteigt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der F-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 49 und somit im neutralen Bereich. Auch auf 25-Tage-Basis war der RSI mit einem Wert von 41,46 neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für F.