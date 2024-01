F5 Networks Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die F-Aktie wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurden 5 Bewertungen als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" abgegeben. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 170,7 USD, was einer erwarteten Performance von -3,14 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 176,24 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die F-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 24,72 Prozent erzielt, was 15,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 25,54 Prozent ebenfalls den Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 54,29 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 38,24 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der F-Aktie mit 153,41 USD berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 176,24 USD, was einer positiven Abweichung von 14,88 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 165,63 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die F-Aktie in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.