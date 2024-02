F5 Networks Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Analystenmeinung zur F-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf langfristigen Bewertungen. Von insgesamt 9 Bewertungen waren 3 positiv, 6 neutral und keine negativ. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 170,13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -6,7 Prozent erzielen könnte.

Die Dividendenrendite für F beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating erteilt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der F-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 159,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 182,35 USD liegt (+14,05 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +1,73 Prozent abweicht.

Zusammenfassend erhält die F-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.