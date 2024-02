F5 Networks Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Firma F hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, die von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wurde. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11349,16 Prozent in der Branche für Kommunikationsausrüstung.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Aktienkurs von 182,35 USD eine positive Entfernung von 14,05 Prozent vom GD200 (159,88 USD), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 179,25 USD, was einen Abstand von +1,73 Prozent bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der F-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 9 Bewertungen für die F-Aktie abgegeben, wovon 3 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 170,13 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -6,7 Prozent hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die F-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in dieser Analysekategorie.

Der Aktienkurs von F verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,03 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" 550,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite von F um 25,97 Prozent über dem Durchschnitt von -0,95 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.