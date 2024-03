F5 Networks Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von F eine Performance von 25,03 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche durchschnittlich um -3,08 Prozent, was bedeutet, dass F im Branchenvergleich eine Outperformance von +28,11 Prozent erzielte. Der "Informationstechnologie"-Sektor wies eine mittlere Rendite von 2,12 Prozent im letzten Jahr auf, und F lag 22,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhielt F in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten hat F insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu F. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 170,13 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -12,32 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält F daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für F beträgt derzeit 37,25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von F liegt bei 20,84, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 78 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.