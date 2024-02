F5 Networks Aktie: Einfach unglaublich

Die Analystenbewertung der F-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 12 Monaten 3-mal als "Gut" und 6-mal als "Neutral" bewertet wurde, während kein Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 183,14 USD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von -7,11 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 170,13 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die F-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,08 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 552,67 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance und Unterperformance führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so schüttet F im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11298,03 % eine Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die F-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (40,16) zeigen keine übermäßige Volatilität und bestätigen diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der Analysten, des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index.