F5 Networks Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie der F als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7, der die letzten sieben Tage betrachtet, liegt bei 31,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 42,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für F 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von F eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der F-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 157,12 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 185,86 USD liegt, was einem Unterschied von +18,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 175,89 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei F ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.