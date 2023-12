F45 Training Holdings Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmung der Anleger im Zusammenhang mit F45 Training war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält F45 Training daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz wird die Aktie jedoch nur neutral bewertet, da die Kommunikation im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, aber eine negative Änderung in der Stimmung identifiziert wurde. Daher erhält F45 Training für diesen Faktor eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass F45 Training derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Schließlich ergibt die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -90 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +37,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält F45 Training damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.