F45 Training Holdings Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der F45 Training bei 0,06 USD liegt, was einer Entfernung von -86,05 Prozent vom GD200 (0,43 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt ebenfalls bei 0,06 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der F45 Training-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle und gibt Einblick in die Stimmung der Anleger. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vorwiegend positive Meinungen über die Aktie von F45 Training. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie werden auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein insgesamt schlechtes langfristiges Stimmungsbild hin. Die Aktivität ist unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher erhält die Aktie von F45 Training bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,83 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 48,84 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von F45 Training.

Insgesamt wird die Aktie von F45 Training auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.