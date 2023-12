Ezcorp Aktie: Wann tut sich was?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ezcorp eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ezcorp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ezcorp liegt mit einem Wert von 13,67 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Verbraucherfinanzierung" von 56. Diese niedrigere Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält Ezcorp auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ezcorp mit 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ezcorp-Aktie beträgt aktuell 32. Damit wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ezcorp weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,08), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Ezcorp.