Ezcorp Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) der Ezcorp-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 7, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 20,51 beträgt. Auch hier ist Ezcorp überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ezcorp.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ezcorp diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ezcorp-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,62 USD, womit der Kurs der Aktie (10,87 USD) um +26,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 9,03 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +20,38 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut" für die Ezcorp-Aktie.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verbraucherfinanzierung ein geringerer Ertrag in Höhe von 5,71 Prozentpunkten erzielt werden, wenn man aktuell in die Aktie von Ezcorp investiert. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".