Ezcorp Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Ezcorp-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 15 USD haben Experten ein Aufwärtspotential von 75,03 Prozent festgestellt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ezcorp also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator, und hier liegt Ezcorp mit einem Wert von 13,67 deutlich unter dem Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 56,47, was einen Abstand von 76 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bezogen auf Ezcorp liegt der RSI7 aktuell bei 69,77 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ezcorp-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Ezcorp in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher erhält Ezcorp auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.