Die EzFill Holdings-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ezfill-Aktie beträgt aktuell 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,01 eine ähnliche Einschätzung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger die Aktienkurse beeinflussen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Ezfill neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung rund um Ezfill als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Ezfill zeigt langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ezfill-Aktie von 1,83 USD mit -23,75 Prozent Entfernung vom GD200 von 2,4 USD ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der auf einen Kurs von 1,94 USD hindeutet, weist einen Abstand von -5,67 Prozent auf und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den Aktienkurs von Ezfill, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.