EzFill Holdings Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Sizzle Acquisition Corp":

Die Stimmung unter den Anlegern über Ezfill ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An zwei Tagen gab es jedoch positive Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ezfill liegt bei 66,74, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 54 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Ezfill in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wird eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger für die Aktie festgestellt, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ezfill-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen negativen Trend, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ezfill auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie der technischen Analyse insgesamt als "Schlecht" eingestuft.