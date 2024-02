Eyepoint Pharmaceuticals Aktie: War das schon alles?

Eyepoint erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "gut" eingestuft wurden. Im vergangenen Monat wurde die Aktie ebenfalls mit "gut" bewertet. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -0,28 Prozent, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt. Insgesamt erhält Eyepoint also eine "gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als "neutral" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 46,42 Punkten liegt. Allerdings ist die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI als "gut" bewertet, da sie überverkauft ist.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Eyepoint, was zu einer negativen Stimmung und einer "schlechten" Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit ein "schlechtes" Rating.

In der technischen Analyse wird Eyepoint aufgrund des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht versehen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "guten" Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.