Eyenovia Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Eyenovia zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitspflege. Mit einer Rendite von -30,94 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,74 Prozent aufweist, liegt Eyenovia mit einer Abweichung von 21,2 Prozent deutlich darunter. Die Aktienentwicklung im letzten Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Eyenovia 3-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Eyenovia. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 528,93 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 10 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eyenovia beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,54 Prozent zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelunternehmen darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".