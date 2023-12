Eyenovia Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Eyenovia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 27,31 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -25,06 Prozent für Eyenovia entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 13,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Eyenovia um 11,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Eyenovia-Aktie laut Analysen als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 3 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Es liegen keine Aktualisierungen von Analysten zu Eyenovia aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Performance von 464,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eyenovia liegt bei 12,04, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Eyenovia ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Anleger-Stimmung.