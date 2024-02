Eyenovia Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Eyenovia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -10,27 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -20,67 Prozent für Eyenovia entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -6,18 Prozent im letzten Jahr höher als bei Eyenovia, die 24,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Eyenovia langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Eyenovia vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 10 USD, was einer Erwartung von 488,24 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 1,7 USD. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen ein negatives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Eyenovia. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anlegerstimmung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Eyenovia bei 0 %, was 2,53 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt sich als "Schlecht".