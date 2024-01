Eyenovia Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Aktie von Eyenovia hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,37 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,87 USD, was einem Rückgang von 21,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (1,52 USD) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Eyenovia daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Eyenovia liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 35,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eyenovia.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch viele neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Eyenovia als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, keine neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10 USD, was einer Erwartung von 434,76 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält Eyenovia daher die Bewertung "Gut".