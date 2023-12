Eyenovia Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eyenovia-Aktie zeigt eine Bewertung von 67 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Position hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 28,08, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eyenovia mit 0 Prozent 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine unrentable Investition hinweist.

Die Performance der Eyenovia-Aktie in den letzten 12 Monaten beträgt 2,25 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Branchenperformance von 19,84 Prozent eine Underperformance von -17,59 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 8,49 Prozent um 6,24 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eyenovia-Aktie bei 2,42 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,76 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -27,27 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu steht der GD50 bei 1,41 USD, mit einem Abstand von +24,82 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamtnote für die Eyenovia-Aktie.