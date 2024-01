Eyemaxx Real Estate Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten Wochen konnte bei Eyemaxx Real Estate keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder positiv noch negativ gab es eine Tendenz bei den Marktteilnehmern in sozialen Medien, die die Diskussionen über das Unternehmen ausmachen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eyemaxx Real Estate daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Eyemaxx Real Estate diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eyemaxx Real Estate-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Eyemaxx Real Estate-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0055 EUR liegt, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -45 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eyemaxx Real Estate-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.