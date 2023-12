EyePoint Pharmaceuticals-Aktie: +178% an einem Tag

Eine Kurssteigerung von +178% an einem Tag sieht man an der Börse nicht alle Tage. Der EyePoint Pharmaceuticals-Aktie (WKN: A2QJRU) gelang dieses Kunststück am Montag. Zwischenzeitlich schoss der Biotech-Wert sogar über +200% in die Höhe. Was war der Auslöser dieser Kursexplosion?