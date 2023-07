Exxon Mobil Quartalsprognose: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktienkurspotenzial auf 12 Monate

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

In 104 Tagen wird Exxon Mobil seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn wird voraussichtlich sinken. Auf Jahressicht erwarten die Experten einen Umsatz- und Gewinnrückgang von rund 12,60 Prozent bzw. 31,10 Prozent.

Anleger können vorab aufgrund der Prognosen reagieren, was sich bereits in einer minimalen Kursveränderung von +0,05% in den letzten 30 Tagen gezeigt hat.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs von Exxon Mobil auf Sicht von 12 Monaten auf etwa 113,73 EUR ein und prognostizieren damit einen potentiellen Gewinn von +17,68%.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei Exxon Mobil ohne nennenswerten Widerstand durch den Gleitenden Durchschnitt 50.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient lediglich als...