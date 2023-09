Exxon Mobil Quartalsbilanz: Erwarteter Gewinnrückgang und Prognose für das kommende Jahr

Das Exxon Mobil Unternehmen mit Sitz in Irving, Vereinigte Staaten wird in 34 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal und einen Gewinnrückgang von rund 50,60%. Auf Jahressicht wird ebenfalls mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang gerechnet. Die Schätzungen der Quartalszahlen haben teilweise bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt, der in den letzten 30 Tagen um +7,85% gestiegen ist.

Analysten prognostizieren für die kommenden 12 Monate einen Aktienkurs von 115,18 EUR, was einem Gewinn von +5,58% entspricht. Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei Exxon Mobil.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Unternehmen tatsächlich entwickeln wird und ob die Erwartungen der Analysten erfüllt werden können. Aktionäre...