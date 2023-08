Exxon Mobil: Quartalsbericht erwartet, möglicher Rückgang von Gewinn und Umsatz prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Am kommenden Quartalsberichtstag – in nur noch 73 Tagen – wird das in Irving, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Exxon Mobil seine Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Ein spannender Moment für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Doch mit welchen Umsätzen und Gewinnen können sie rechnen? Und wie hat sich die Exxon Mobil Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von beeindruckenden 400,61 Mrd. EUR gehört Exxon Mobil zweifelsohne zu den Giganten der Branche. Daher ist es umso spannender zu erfahren, wie die neuen Quartalszahlen ausfallen werden. Zumal die Expertenhäuser aktuell ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum vorherigen Quartal vorhersagen. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte Exxon Mobil einen Umsatz von beachtlichen 97,29 Mrd. EUR verbuchen. Für das...